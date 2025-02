Proponen Ley de Agentes Inmobiliarios para Evitar Fraudes y Malas Prácticas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. (AMPI) sección Piedras Negras, César De La Cerda Garza, señaló que buscarán promover una Ley de Agentes Inmobiliarios, misma que ya se encuentra en el despacho del Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, para que sea presentada ante el pleno del Congreso del Estado.

“Esto nos va a permitir, precisamente, avanzar en algo muy importante, que es trabajar dentro de la legalidad en un marco jurídico, que nos lleve a la certeza con toda la comunidad para poder evitar lo que se ha venido presentando a nivel nacional, en muchos casos, los fraudes inmobiliarios, las malas prácticas, los pseudo profesionales inmobiliarios, gente que no está capacitada. La gente que no cumpla con esto, se va a ver, ahora sí, impedida, porque esta profesión no se va poder ejercer sin una licencia inmobiliaria”, declaró César De La Cerda Garza, expresidente de AMPI en Piedras Negras.

Asimismo, De La Cerda Garza reafirmó el apoyo que el Gobierno del Estado le da al sector inmobiliario, para que esta ley sea un gran avance para Piedras Negras y todo Coahuila.

Agregó que buscarán ejercer de una manera muy similar a Estados Unidos, donde nadie puede ejercer sin una licencia inmobiliaria, y Coahuila no será la excepción.

Exhortó a quienes ejercen la profesión de agentes inmobiliarios a que se asocien a AMPI Piedras Negras, que ahora encabeza María de Jesús Aguirre Valle, y busquen la excelencia a través de la capacitación continua.