Se dispara la violencia contra policías en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia del Estado reportó la apertura de 357 carpetas de investigación durante el mes de julio , siendo la violencia contra elementos de seguridad el delito con mayor número de casos, con 101 denuncias registradas en ese periodo.

Francisco Rodríguez Carranco , coordinador de Ministerios Públicos, informó que los ataques a policías superaron a otros delitos como daño en propiedad (40 carpetas) y violencia familiar (34), lo que refleja una preocupante tendencia de confrontación hacia la autoridad .

El funcionario destacó que los robos en sus diversas modalidades mostraron una disminución , atribuida en parte a la detención de presuntos responsables en varios casos.

Asimismo, señaló que las carpetas correspondientes a los delitos de mayor incidencia ya fueron judicializadas , y será un juez quien defina la situación jurídica de los imputados durante las próximas audiencias .