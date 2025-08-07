Se dispara la violencia contra policías en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia del Estado reportó la apertura de 357 carpetas de investigación durante el mes de julio, siendo la violencia contra elementos de seguridad el delito con mayor número de casos, con 101 denuncias registradas en ese periodo.
Francisco Rodríguez Carranco, coordinador de Ministerios Públicos, informó que los ataques a policías superaron a otros delitos como daño en propiedad (40 carpetas) y violencia familiar (34), lo que refleja una preocupante tendencia de confrontación hacia la autoridad.
El funcionario destacó que los robos en sus diversas modalidades mostraron una disminución, atribuida en parte a la detención de presuntos responsables en varios casos.
Asimismo, señaló que las carpetas correspondientes a los delitos de mayor incidencia ya fueron judicializadas, y será un juez quien defina la situación jurídica de los imputados durante las próximas audiencias.
La Fiscalía indicó que estas investigaciones derivan tanto de denuncias ciudadanas como de detenciones en flagrancia, y forman parte del seguimiento diario a los índices delictivos en la región.