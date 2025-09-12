Suspenden a inspector municipal por clausura ilegal de vivienda

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El Ayuntamiento confirmó la suspensión de un inspector municipal que clausuró de manera arbitraria la vivienda de una familia, hecho que el alcalde Jacobo Rodríguez calificó como un "error catastrófico" durante la conferencia matutina de este viernes.

La polémica surgió luego de que el servidor público colocara sellos de clausura en el portón de una casa ubicada en la calle Fidel Villarreal, impidiendo el libre acceso de sus habitantes. El caso desató indignación social y puso en evidencia posibles excesos por parte de la Inspección Municipal.

El secretario del Ayuntamiento, Daniel Aguilar, informó que desde el jueves se giró la orden de suspensión contra el inspector involucrado, mientras se investiga lo ocurrido. Añadió que también se instruyó el retiro inmediato de los sellos, los cuales carecían de validez legal en un domicilio habitacional.

El afectado, José Guadalupe, de 59 años, relató que los inspectores lo acusaron de operar un taller mecánico en su propiedad. Además de imponerle una multa cercana a los 7 mil pesos, colocaron los sellos de clausura en su vivienda.

Aunque el alcalde aseguró que se trató de un hecho aislado, el caso expone el descontrol y abuso de poder dentro del área de Inspección Municipal, cuyas acciones arbitrarias no solo vulneran derechos básicos, sino que también reflejan la falta de supervisión y protocolos claros dentro del Ayuntamiento.