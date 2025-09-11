Muere mujer de Sabinas al realizarse una cirugía bariátrica en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila. — La Fiscalía General de Justicia del Estado ha iniciado una investigación en contra de un médico identificado como José Luis "N.", luego del fallecimiento de una mujer de 50 años que se sometió a una cirugía bariátrica en esta ciudad fronteriza.

De acuerdo con el reporte oficial, la paciente ingresó el pasado viernes a una clínica privada ubicada en la calle Morelos, en la zona centro, para someterse a una cirugía de manga gástrica. Sin embargo, en los días posteriores al procedimiento, presentó diversas complicaciones de salud, por lo que fue trasladada a Monterrey para recibir atención médica especializada, donde lamentablemente perdió la vida.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la Policía Cibernética tuvo conocimiento del caso a raíz de denuncias publicadas en redes sociales y ya estableció contacto con los familiares de la víctima.

"Se están realizando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, y el médico señalado será citado a declarar ante la autoridad correspondiente", declaró el funcionario.