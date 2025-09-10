Mujer fue agredida por su pareja en colonia Los Olivos; agresor huyó

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Durante este miércoles se registró un nuevo caso de violencia familiar en la colonia Los Olivos de Piedras Negras, donde una mujer de 29 años fue atacada por su pareja.

Vecinos de la calle Sauce solicitaron auxilio al escuchar gritos provenientes de la vivienda. Al llegar los paramédicos de la Cruz Roja, encontraron a la víctima, identificada como Gabriela López, con múltiples golpes, por lo que fue trasladada al Hospital General de Zona número 11 del Seguro Social. Los médicos reportaron su estado de salud como estable.

La mujer relató que su pareja, Víctor N., de 31 años, llegó al domicilio aparentemente bajo los efectos de drogas y comenzó a agredirla por supuestos celos. Posteriormente, la golpeó y se dio a la fuga antes de la llegada de la policía.

Autoridades municipales acudieron al lugar, pero no lograron detener al agresor. La víctima fue orientada para interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.