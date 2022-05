¡Van 81! ...Récord de migrantes ahogados

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En su más reciente visita, la titular de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, Sonia Villarreal Pérez señaló que son preocupantes las más de 80 muertes por ahogamiento de migrantes que intentan cruzar el río Bravo.

“Ellos (la Patrulla Fronteriza) hablaban de una total preocupación, que fue uno de los temas que mencionaron todas las regiones que expusieron, y que es el número de muertos, en 2021 hubo 59 y este 2022 van 81 personas que han fallecido”, dijo.

Las estadísticas corresponden a los registros con los que cuenta la Patrulla Fronteriza, aún falta conocer los números de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, precisamente para sumarlas y conocer cuál es el total real.

“El gobernador me hace mucho hincapié en que el tema no es los migrantes, la Policía Estatal no andamos persiguiendo migrantes, nosotros estamos detrás de las personas que trafican con ellos, que tienen un ingreso económico ilícito, que hay allí un delito; y sobre todo salvaguardar la seguridad de los coahuilenses y de los migrantes”, puntualizó Villarreal Pérez.