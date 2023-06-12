Vuelve módulo INE para Nava

Nava, Coah.- En las instalaciones del DIF municipal de Nava, se instalará los días 12, 13 y 14 de junio, un módulo del Instituto Nacional Electoral (INE), que ofrecerá servicios de reposición, trámites y cambios de dirección, para la ciudadanía de esta localidad.

“Los ciudadanos que tengan trámites pendientes, pueden ser atendidos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, los días señalados”, declaró Mario Montoya Chaparro, presidente honorario del DIF Nava.

Añadió que el personal del DIF colabora con los funcionarios del INE para asegurar una atención más oportuna, organizando citas y ayudando en lo que se necesite.