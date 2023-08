2º. Lugar Emilio, en MR. Frontera 2023.

"Realice mi máximo esfuerzo, señor Ramiro, pero tuve rivales de mayor jerarquía, solo logré el segundo sitio en veteranos de 50 años", me dice Emilio García Hernández.

Y agregó; Que me pasó, pues creo que me faltó más preparación, pero desde este día, me meto al gimnasio, para llevar en excelente condiciones a MR. Coahuila en donde hay competencia selectiva nacional de Juveniles y veteranos, para el MR. México 2023.

Ayer en la mañana llego de Nuevo Laredo Tamaulipas, el hombre de acero Emilio García Hernández, estuvo presente en la delegación de Monclova, en el clásico evento anual MR. Frontera, que organizó MR. México Santos Ramos.

Fue en el Centro Cívico de Nuevo Laredo "Carlos Cantú Rosas" en donde se realizo este de MR. Frontera, con asistencia de 278 atletas que llegaron de todo Tamaulipas, del estado de Texas, Nuevo León, Coahuila y Durango.

Hubo diferentes categorías que con anticipación fueron convocadas, hubo jueces locales y nacionales y estatales de la FMFF y asociación de Tamaulipas AFFET que preside Gastón Perales Cavazos.

Emilio estuvo participando en las categorías veteranos y clasificados, quedando en segundo sitio en veteranos de más de 50 años, señor Ramiro, ya este fin de semana sábado 29 estaré presente en el evento clásico estatal MR COAHUILA, en el paraninfo ateneo fuente y debo ir preparado, para sacar boleto a MR. México 2023.