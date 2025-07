Aaron Ramsey se une a los Pumas en medio de tragedia

Aaron Ramsey sabía que no era un día cualquiera. Horas antes de su presentación como jugador de los Pumas, el portugués Diogo Jota había fallecido en un accidente automovilístico.

Era imposible no hablar de lo sucedido con quien fuera su rival y compañero en la Premier League. El galés de 34 años lo recordó con cariño y le mandó un mensaje a su familia y amigos en un momento tan complicado.

Definitivamente es un momento que me rompe el corazón. Mis pensamientos y oraciones están con él y su familia. Realmente fue un accidente muy trágico, no hay palabras para comprender lo sucedido, solamente no puedo, ni siquiera imaginar lo que le ha pasado a su familia, en este momento todos mis pensamientos están con él y con ellos", señaló Ramsey durante su presentación con los felinos.

Por otro lado, reconoció las expectativas que tiene en el club, donde espera pasar buenos momentos en su primera experiencia fuera de Europa.

Estoy muy emocionado por el reto que voy a afrontar, he experimentado muchas cosas en mi carrera y eso me pone en un buen lugar de aquí hacia adelante, me doy cuenta de las expectativas que tiene este equipo y estoy aquí para jugar mi parte, dar los resultados que esperamos", agregó.

La presentación de Ramsey también sirvió para recordar al mexicano Carlos Vela, con quien compartió vestidor en el Arsenal de Inglaterra.

Carlos Vela fue un gran jugador, un gran chico, disfruté mucho mi época con él en el Arsenal, le ha ido muy bien en la MLS. No hay discusión sobre la calidad de su trabajo y habilidad. Disfruté mucho, él veía el juego de la manera correcta, no sé qué estará haciendo ahora, pero era muy agradable jugar con él", mencionó el mediocampista galés.