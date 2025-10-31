Aaron Ramsey finaliza contrato con Pumas tras paso accidentado

Lo que prometía ser uno de los fichajes más mediáticos del año en la Liga MX terminó convirtiéndose en una historia breve y accidentada. Fuentes cercanas a Imagen Deportes pudieron confirmar que el mediocampista galés Aaron Ramsey llegó a un acuerdo con los Pumas para poner fin a su contrato de manera anticipada, tras una etapa marcada por lesiones, ausencias y problemas personales.

Ramsey arribó a Pumas en julio de 2025 procedente del Cardiff City, generando gran expectativa entre la afición universitaria. Su experiencia en clubes como Arsenal y Juventus lo colocaba como una figura capaz de liderar el mediocampo auriazul y aportar jerarquía al proyecto de Efraín Juárez.

Durante su presentación, el jugador galés expresó su entusiasmo por la oportunidad de jugar en México y ayudar a Pumas a pelear por el título. Sin embargo, su paso por la Liga MX nunca logró despegar.

Lesiones y ausencias prolongadas terminaron por ponerle fin a la historia con los felinos. El futbolista apenas pudo disputar algunos minutos en el Apertura 2025 debido a recurrentes molestias musculares que lo mantuvieron alejado de las canchas. Conforme avanzaban las jornadas, su nombre desapareció de las convocatorias.

A mediados de octubre, Ramsey dejó de presentarse a los entrenamientos, y aunque el club intentó manejar la situación con discreción, trascendió que el jugador enfrentaba problemas personales. Uno de los episodios más comentados fue la desaparición de su perra "Halo", situación que afectó anímicamente al mediocampista.

Fuentes cercanas al club confirmaron que la decisión de finalizar el contrato fue de común acuerdo entre ambas partes. Ramsey, con contrato vigente hasta junio de 2026, no logró adaptarse al entorno mexicano ni recuperar su mejor forma física, por lo que se optó por cerrar el vínculo de manera amistosa.

El paso de Ramsey por Pumas será recordado como una apuesta ambiciosa que no logró consolidarse.

Con su partida, Pumas buscará reforzar su mediocampo con un jugador de perfil más joven y con ritmo competitivo para encarar el próximo torneo.