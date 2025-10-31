El Barcelona abre las puertas del Spotify Camp Nou para entrenamiento público

El nuevo Spotify Camp Nou abrirá por primera vez las puertas en un entrenamiento abierto al público, el próximo viernes 7 de noviembre, con un aforo de 23 mil aficionados para, por un lado, recaudar fondos benéficos y, sobre todo, poner en escena la operativa del nuevo feudo de cara a poder jugar por primera vez un partido oficial en próximas fechas.

"El primer equipo de fútbol masculino del Barcelona volverá oficialmente al Spotify Camp Nou el próximo viernes 7 de noviembre, para llevar a cabo un entrenamiento a puertas abiertas ante la afición blaugrana, que tanto deseaba volver a casa y reencontrarse con el equipo", desveló el club blaugrana.

El entrenamiento servirá como "test técnico y operativo" para comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas, accesos y diferentes aspectos del Spotify Camp Nou, en el marco del proceso de "reapertura progresiva" del estadio, porque el club quiere estrenar el estadio de forma oficial una vez tenga la licencia para albergar a 45 mil espectadores.

La sesión está prevista para las 11:00 horas y el Spotify Camp Nou abrirá sus puertas a las 9:30 horas, con un aforo de 23.000 espectadores ubicados en la zona de Tribuna y Gol Sur, correspondientes a la Fase 1A de las obras, de la cual el club ya dispone de la licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento de Barcelona.

La venta de entradas se activará este viernes y durante las primeras 48 horas será exclusiva para socios y socias, que podrán adquirir una única entrada por clave de socio y sin posibilidad de acompañantes. Una vez finalizado este periodo, la venta se abrirá también al público general.

El precio de las entradas será de 5 euros para socios y socias y de 10 euros para el público general. Toda la recaudación se destinará íntegramente al proyecto Pulseras Blaugranas, impulsado por la Fundación Barça.

"El equipo está ilusionado por volver a recibir a la afición del Barça en su nueva casa y compartir con ellos este primer reencuentro en el Spotify Camp Nou. En los próximos días, el club facilitará toda la información relativa a los accesos y recomendaciones de movilidad para esta jornada especial", señaló el club.

El Spotify Camp Nou del FC Barcelona y San Mamés del Athletic Club son las dos únicas sedes españolas candidatas para acoger finales de competiciones europeas de la UEFA en los próximos años, con el nuevo feudo blaugrana aspirando a la final de la Champions League 2029 y el estadio bilbaíno quiere tener de nuevo, como en 2024, la final femenina en 2028.

El Barcelona aspira a albergar la final de la Champions League de 2029 en un Spotify Camp Nou que cada vez, pese al retraso, está más cerca de ser inaugurado y que, para entonces, estaría acabado del todo con una capacidad de unos 105.000 espectadores. El antiguo Camp Nou ya acogió las finales de la Copa de Europa en 1989 y 1999.

En el caso del Spotify Camp Nou, la UEFA informó de que compite con el estadio de Wembley, en Londres (Inglaterra), por ser la sede de la final de la Champions League de 2029. Para la edición anterior, la de 2028, solo se ha presentado la candidatura de Múnich (Alemania) con el Allianz Arena.

Mientras, el feudo del Athletic Club opta a organizar la final de la Liga de Campeones Femenina en 2028, según confirmó el organismo continental. El nuevo San Mamés ya fue sede de la final de la UEFA Women's Champions League en 2024, cuando el Barça se proclamó campeón al ganar al Lyon por 2-0.

San Mamés tendrá como rivales en la pugna por la final de la Champions femenina 2028 al Parc Olympique Lyonnais (Francia), el St. Jakob Park de Basilea (Suiza) y el Ali Sami Yen Stadium de Estambul (Turquía). Para 2029, las aspirantes son Lyon, Dublín (República de Irlanda), Basilea y Cardiff (Gales).