Abre la Fórmula E las puertas a Sergio Pérez.

CIUDAD DE MÉXICO 10-Jan-2025 .-En 11 años de historia, la Fórmula E se encargó de sumar a sus filas a ex pilotos de la Máxima Categoría, así que las puertas están abiertas para Sergio Pérez.

Aunque aún no se sabe el futuro del mexicano, Alberto Longo, cofundador del serial eléctrico, vuelve a reiterar la invitación y asegura que las formas de su salida de Red Bull no fueron las correctas.

"Yo hablo a menudo con Checo, cada que consigue una victoria o algo importante en la Fórmula Uno, al final él está muy enfocado en la F1.

"Eso se ha hecho mal, y que ha sido una falta de respeto no solo a Checo sino a la gente que apoya a Checo desde tanto tiempo, al final sabemos cómo es el mundo del deporte motor y si te mueves un poco pierdes el asiento, pero eso no quita que, desde mi punto de vista, las cosas no se haya hecho bien", comentó Longo.

Con la ausencia de Pérez en la F1 y la demorada extensión de contrato para la celebración del Gran Premio de la Ciudad de México más allá de 2025, el campeonato eléctrico se mantiene igual, ya que su éxito y expansión dependen un público específico.

"No me gusta vincular el hecho de que la Fórmula Uno siga o no, yo creo que tenemos dos campeonatos del mismo padre que es la FIA, que si bien se forman de manera paralela y no entrecruzada, ofrecemos productos completamente distintos", sentenció.

@SSantosCANCHA