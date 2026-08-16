Liga Furiazul: Saltillo cae ante Furiazul por 15-4 en el Parque Xochipilli

En uno de los encuentros más parejos de la primera ronda, el equipo de la Academia Saraperos de Saltillo se impuso ante los Mineros de Nueva Rosita por la mínima diferencia de 5-4, dentro de la categoría Preinfantil del Torneo Joakim Soria.

Tras tomar el comando del juego con triple producción en el cierre de la primera entrada, el conjunto sarapero amplió la ventaja con anotación de Emanuel Reyes en la quinta tanda, mientras que David Alvarado apareció en el séptimo rollo para sellar la carrera del triunfo. Por la novena minera, Alexander Alvarado sobresalió con jonrón de tres carreras en la parte alta de la segunda entrada.

El mismo David Alvarado se apuntó el acierto con sólida labor en la lomita del campo de la Unidad Deportiva, mientras que Gonzalo Leija se llevó el revés.

En el diamante del Parque Xochipilli, el equipo de la Liga Furiazul tuvo una práctica de bateo y terminó apaleando al Selectivo de Saltillo por pizarra de 15 carreras contra 4, dentro de la categoría Infantil.

Emiliano Rocha bateó de 3-3 y aportó 4 rayitas para liderar la causa de la Furiazul, mientras que en la lomita figuró Santiago Hernández con dominante labor que le valió el triunfo ante Samuel Puente.