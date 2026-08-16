Astros apalean 12-2 a Tigres del Oriente en el segundo juego de la final

Los Astros llevaron la serie de campeonato al tercer juego tras apalear 12-2 a Tigres del Oriente y nivelar la contienda, en la Liga de Béisbol de jugadores de 69 años y más.

Una hermética labor de José Guadalupe Rodríguez y un potente ataque liderado por Eulalio Medina, quien bateó de 4-3, impulsaron a los espaciales al triunfo en el segundo juego de la final, disputado ante un llenazo en el Parque Ferrocarrilero.

En la primera tanda, Marino Calderón registró la carrera de la quiniela, seguido por Juventino Interial, Juan Reyes y Celestino Zapata para fabricar un rally de 4 en la inicial; después, Calderón e Interial agregaron 2 más en la segunda entrada, mientras que un explosivo rally de 6 en la sexta valió para darle tintes de paliza a la victoria.

Por los felinos, Javier Rosales contribuyó con una anotación en la parte baja del primer rollo y Marcelo Santos timbró en el cuarto rollo para descontar, a la vez que Miguel Vázquez cargó con la derrota.

La próxima semana, Astros y Tigres del Oriente volverán a verse las caras en el tercero y último encuentro de la serie final, el cual definirá al nuevo campeón del circuito de pelota de veteranos.