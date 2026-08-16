Jennifer Hermoso se despide de Tigres Femenil tras dos títulos

Jennifer Hermoso puso fin a su etapa con Tigres Femenil, club con el que consiguió dos títulos en dos años y medio. La futbolista española, campeona del mundo con la selección nacional de España, se despidió de las Amazonas después de una etapa que marcó su carrera profesional en México.

Hermoso llegó a Tigres para el Clausura 2024 procedente de Pachuca Femenil y se convirtió en uno de los principales fichajes de la competición para aquel torneo.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, Tigres compartió el mensaje de despedida de Jennifer Hermoso, quien reconoció que dejar el club no fue una decisión sencilla por lo que representó su estancia en Nuevo León.

La futbolista española destacó el vínculo que construyó con México y con Tigres durante los más de dos años que permaneció en el país. Crecer es aprender a despedirse y para mí nunca va a ser un adiós, va a ser un hasta pronto porque tengo claro que una parte de mi vida se queda aquí en México y en Tigres.

Hermoso también habló de lo que significó su experiencia en México, donde primero jugó con Pachuca y posteriormente se incorporó a Tigres. La española señaló que su paso por el país le permitió encontrar tranquilidad y una perspectiva distinta sobre su vida. "Lo que me ha dado este país ha hecho que sepa que la palabra felicidad abarca muchísimo y México me ha dado tranquilidad y mucha paz".

Su etapa con Tigres también quedó marcada por los títulos de liga y Campeón de Campeonas que consiguió. En su mensaje, Jennifer Hermoso reconoció que su salida de Tigres representa una mezcla de emociones. Por un lado, aseguró que se marcha feliz por lo vivido con el club; por otro, admitió que despedirse no es sencillo para ella. Me voy muy feliz de Tigres y muy triste porque no me gusta despedirme, pero teniendo muy claro que esto ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida.

Hermoso llegó al país después de una etapa en el futbol español y encontró en la Liga Femenil un nuevo escenario para continuar su carrera y lograr la convocatoria para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 donde fue campeona como titular.

Por ahora, el futuro de Jennifer Hermoso no ha sido confirmado oficialmente. La futbolista únicamente hizo pública su despedida de Tigres, por lo que todavía no se conoce cuál será el siguiente paso de su carrera. Medios de comunicación en España reportan que la campeona del mundo podría regresar al Atlético de Madrid, club en el que comenzó su carrera como futbolista profesional.