Acereros de Monclova fortalece su cantera con Showcase de béisbol

La organización de los Acereros de Monclova mantiene firme su apuesta por el desarrollo de talento joven al intensificar el trabajo con 21 prospectos coahuilenses, quienes se alistan para participar en el Showcase del próximo 4 de marzo, una vitrina clave en su camino hacia el béisbol profesional.

El grupo, conformado por peloteros originarios de Monclova, Candela, Sacramento, Frontera y San Buenaventura, trabaja a toda intensidad en el Parque Xochipilli, bajo la supervisión de un cuerpo técnico con amplia experiencia en formación y competencia profesional.

El Showcase reunirá a jóvenes talentos de distintos estados del país, quienes al igual que los juveniles de la Furia Azul, tendrán la oportunidad de mostrarse ante scouts de importantes organizaciones del béisbol profesional.

Tras este evento, la organización monclovense tiene definido el siguiente paso en el proceso formativo de sus prospectos. Un grupo de jugadores será asignado a la sucursal con sede en Puerto Peñasco, Sonora, donde competirán en la Liga Norte de México, circuito que les permitirá adquirir mayor experiencia. A su vez, otros elementos continuarán su preparación en la Academia en Mazatlán.

El campamento de entrenamiento de los juveniles cuenta con la guía de un experimentado cuerpo técnico en el que destacan ex jugadores de la Furia Azul como Domingo Castro y Jasiel Acosta, con lo que este programa integral, reafirma el compromiso de Acereros con el crecimiento y proyección de su talento joven.