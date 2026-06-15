Acereros de Monclova inicia gira: enfrentará a Guerreros y Piratas

Tras dos series disputadas en casa, los Acereros de Monclova saldrán de gira por el sur para enfrentar a Guerreros de Oaxaca y Piratas de Campeche.

La Furia Azul inicia la semana en el cuarto puesto de la Zona Norte con saldo de 28 juegos ganados y 23 derrotas, promediando .549. La novena monclovense se ubica a 6.5 juegos del líder Tijuana, que tiene récord de 34-16, seguido por Charros de Jalisco con 29-22 y Sultanes con 28-22. Por su parte, Ramón Hernández figura como líder de bateo del circuito, con porcentaje de .379.

Tras una semana en casa, Acereros consiguió una victoria a cambio de 2 derrotas ante Diablos, y posteriormente logró 2 aciertos por un revés ante Tigres.

A partir de esta noche, la novena acerera inicia serie ante Guerreros de Oaxaca en el recién estrenado Estadio Yu´va. En el primer compromiso, el manager Juan Gabriel Castro mandará al montículo a Jake Mcsteen (4-5) en duelo ante Alemao Hernández. El segundo cotejo enfrentará a los abridores Jorge Tavárez (1-4) y Robert Dugger, mientras que en el tercero aparecerán en el centro del diamante A.J. Candelario (2-1) y William Cuevas.

Después de enfrentar a los bélicos, que marchan en el cuarto puesto de la Zona Sur con 29 juegos ganados y 22 derrotas, los Acereros se trasladarán a Campeche para medirse a Piratas, que son penúltimos en el contingente sureño con marca de 20-28.