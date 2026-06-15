Bélgica empata 1-1 con Egipto en su debut en el Mundial 2026

Bélgica se salvó el lunes de recibir un garrotazo al rescatar un empate 1-1 en su debut en el Mundial 2026 ante Egipto, guiado por la luz incesante de Mohamed Salah en su cumpleaños número 34.

Los Faraones amagaron con dar la segunda sorpresa del día, luego de la igualdad sin goles entre la potencia España ante el modesto Cabo Verde, con un tanto de Emam Ashour tras una asistencia de "Mo" en el minuto 20.

Pero los Diablos Rojos, favoritos en el Grupo G, lograron la igualdad con un autogol en el 66 de Mohamed Hany, sofocado por el recién ingresado artillero Romelu Lukaku.

Salah, sin equipo tras salir del Liverpool al final de la temporada, supo ser influyente en el duelo disputado en Seattle, Estados Unidos, frente a estrellas belgas como Kevin de Bruyne y Jeremy Doku.

Para los Diablos Rojos del entrenador francés Rudi Garcia, es un fuerte llamado de atención en sus intereses de alcanzar los dieciseisavos de final en un grupo favorable en el papel, que completan Irán y Nueva Zelanda.

De las selecciones llamadas a buscar el título Mundial, solo Alemania respondió con creces al humillar 7-1 a Curazao en la víspera.

El próximo domingo Bélgica jugará su segunda carta ante los iraníes y Egipto contra los neozelandeses.

Bélgica afrontaba su estreno ante la gran vitrina de Norteamérica sin Eden Hazard, su faro en los últimos tres mundiales y ya retirado.

Sus sucesores Jeremy Doku y Leandro Trossard eran de los más esperados en el estadio de los Seattle Sounders de la MLS y los Seattle Seahawks de la NFL.

Pero, en el otro lado de la cancha, Salah fue el primero en brillar. En el minuto 20, tomó el balón por el costado derecho, giró el cuerpo para favorecer su perfil zurdo y dio un pase entre líneas.

Emam Ashour, mediocampista del Al-Ahly, fulminó a Courtois con un fuerte remate.

En adelante, Egipto fue una pared para los pases de Kevin de Bruyne.

Para Bélgica, además, la derrota parcial despertaba fantasmas de la eliminación en la fase de grupos del pasado Mundial Catar 2022, cuando a pesar de iniciar ganando ante Canadá se quedó afuera con una derrota contra Marruecos y un empate ante Croacia.

Ante la falta de claridad en el ataque, Garcia ordenó el ingreso de Romelu Lukaku, el corpulento delantero que sufrió constantes lesiones durante la temporada en Nápoles.

Su efecto fue inmediato. En la jugada siguiente peleó con dos centrales un balón que llegó al área y Mohamed Hany terminó marcando en propia puerta.

Salah, ganador de todo lo que disputó con los Reds, tiene nuevos desafíos en este Mundial, en el que su selección regresa tras no lograr clasificar hace cuatro años.

El primero, superar a su propio entrenador, Hossam Hassan, que con 69 goles es el máximo goleador de la selección nacional.

Ante Bélgica tuvo su primera oportunidad de agregar más dianas a su cuenta personal de 67, pero Courtois se interpuso.

Salah salió sustituido en el 76 y el ataque quedó encomendado a Omar Marmoush, del Manchester City, la otra figura de la selección que empezó con buen pie un camino para superar por primera vez la fase de grupos.

El Faraón también tiene el reto de demostrar que, a su edad, está preparado para continuar en un club de élite tras su adiós de Liverpool, donde estuvo durante nueve años.