Tuzos de Palau logran doble victoria ante Bravos de San Dieguito

Con Francisco Peguero encendido, los Tuzos de Palau barrieron a los Bravos de San Dieguito en su propia casa y escalaron al tercer lugar del standing en la Liga del Norte de Coahuila.

En duelo de la serie 7 y última de la primera vuelta del calendario, los Tuzos dieron el primer golpe en el Estadio Daniel Gutiérrez de Ramos Arizpe al imponerse por la mínima diferencia de 2 carreras contra 1. Cristian Castillo fue el pitcher ganador tras una sólida actuación, mientras que "Peggy Time" lució a la ofensiva con efectividad de 3-1, pegando un jonrón productor de las 2 rayitas que gestaron el triunfo, en tanto que la derrota fue para Jorge Ibarra.

En la segunda confrontación de la jornada, Peguero explotó en la caja de bateo con marca de 4-4, incluyendo 2 cuadrangulares y un total de 8 carreras producidas, para apuntalar el triunfo de Palau por pizarra de 11 carreras contra 7. Con esto, el cañonero cerró la tarde con efectividad de 7-5, con 10 producidas y 3 vuelacercas.

El acierto fue para el pitcher Junior Novoa y perdió Leonel Martínez, mientras que Emmanuel Longoria y Erik Bocanegra reforzaron la artillería de los Tuzos con marca de 4-2. Con este par de triunfos, la novena de Palau escaló al tercer lugar del standing con récord de 8 juegos ganados y 6 perdidos.

En otros resultados que dejó la séptima fecha, los Agricultores de Morelos vencieron a Halcones del CEUC por pizarra de 4 carreras a 3 en el primer encuentro; después, la novena universitaria se impuso por la misma diferencia en el duelo complementario, para empatar la serie.

Por su parte, la Academia Bravos de Sabinas se apuntó triunfo de 7-2 y 3-0 ante Indios de Múzquiz, mientras que el líder Barreteros de Barroterán barrió a domicilio a los Irritilas de San Pedro, con victorias de 8-1 y 5-0, con sólidas serpentinas de Jheyson Manzueta y Francisco Ríos.