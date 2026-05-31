Acereros Jr. empata la final de Furiazul tras vencer a Piratas

Acereros Jr. elevó el dramatismo en la final de la categoría Escuelita de la Liga de Béisbol Furiazul, al vencer a Piratas por la mínima diferencia de 30 carreras contra 29 para empatar la serie de campeonato.

Tras caer por pizarra de 24-34 en el primer encuentro de la final, la tropa acerera se repuso anímicamente y logró salir del Piratita Park con un valioso triunfo que alargó la disputa por la corona a un tercer y decisivo encuentro.

Ángel Alba, Erick Martínez, Alonso Rodríguez y Santiago Armendáriz pegaron de 4-4 para apuntalar la ofensiva de Acereros Jr., mientras que Kaleth García se unió con marca de 5-4 y Raúl Godina se fue de 4-3 para contribuir a gestar la victoria.

El conjunto acerero se adelantó con rallys de 8 en la primera y segunda entrada, luego sumó 6 más en la tercera y 4 en el cuarto episodio, mientras que en la quinta tanda timbraron Ángel Alba, Citlali Cossío, Alonso Rodríguez y Daniel García para remachar la ventaja.

Por el lado de los filibusteros, el bateador más contundente fue Moisés Lira quien bateó de 5-5 y produjo 4 rayitas, secundado por Ariana Villalobos, Jorge Salazar y Fernando Castillo con marca de 4-4, además de Johan Sánchez quien bateó de 4-3.

A su vez, los Piratas se acercaron con producciones de 6 en el primero y segundo episodio, agregaron 5 rayitas más en la tercera y 7 en la cuarta entrada, quedándose cerca de gestar la remontada tras un rally de 5 conseguido en el fondo del quinto rollo por medio de Jorge Salazar, Amelie González, André García, Johan Sánchez y Ariana Villalobos.

Será a inicios de la próxima semana cuando, en la junta ordinaria de la Liga, se defina fecha, hora y campo para el juego que decidirá al nuevo campeón de la categoría Escuelita.