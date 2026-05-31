Álvaro Fidalgo portará el número 8 en la selección mexicana ante Australia

Álvaro Fidalgo portará el número 8 a partir del partido de la Selección Mexicana ante Australia, el dorsal con el que se siente más cómodo, cumple con una de sus múltiples cábala previas a un partido y que le pertenecía a Carlos Rodríguez.

Todo parece indicar que, a menos de una lesión en los últimos partidos del Tri, Álvaro Fidalgo será uno de los elegidos por Javier Aguirre para representar a México durante la justa mundialista que arranca el jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México.

En sus primeros partidos con el Tri, Fidalgo utilizó el número 19 debido a que Carlos Rodríguez portaba el 8 debido a los estatutos internos que existen en la Selección Mexicana para que cada uno de los futbolistas elijan el dorsal que portarán.

Para esta Fecha FIFA, última de cara al Mundial 2026, la Selección Mexicana anunció en redes sociales que Álvaro Fidalgo será el nuevo 8 del Tri para el duelo ante Australia y el último compromiso de preparación frente a Serbia; en caso de no cambiar la convocatoria, El Maguito mantendrá el dorsal para el Mundial 2026.

En su llegada al América, Álvaro Fidalgo arrancó con el número 22 en la espalda, sin embargo, con el paso de los torneos se convirtió en el 8 azulcrema que lucía con orgullo debido a los futbolistas que lo lucieron en la historia del conjunto 16 veces ganador de la Liga MX.

Durante una de las múltiples entrevistas, Fidalgo explicó que el 8 es un número cabalístico para él, mismo en el que trata de cumplir un detalle particular: Siempre que inicia de titular con el 8 en la espalda, Álvaro Fidalgo sale en el octavo sitio en la formación para el protocolo de los Himnos Nacionales, por lo que podrá cumplirlo ante Australia y frente a los siguientes rivales contra los que arranque mientras vista la playera de la Selección Mexicana.

De igual manera, el mediocampista mexicano explicó que no pasa absolutamente nada en caso de que su cábala no pueda llevarse a cabo, sin embargo, es un detalle que no le permite sentirse cómodo previo al silbatazo inicial.