Cruz Azul se perfila para enfrentar a Barcelona en el Joan Gamper 2026

A menos de una semana de haberse coronado en la Liga MX, el nombre de Cruz Azul comenzó a sonar en las oficinas catalanas como posible rival del Barcelona para el torneo Joan Gamper 2026; se convertiría en el tercer mexicano en enfrentarse a los blaugranas por su cetro.

La Máquina de Joel Huiqui se convirtió en campeón tras imponerse en el último segundo a Pumas, mientras que Barcelona logró un título más de LaLiga luego de una temporada en la que el Atlético de Madrid se convirtió en su mayor verdugo, eliminándolos de Copa del Rey y Champions League.

De cara a la siguiente temporada, Cruz Azul podría ser el rival de Barcelona por el trofeo Joan Gamper, mismo que se disputa en el Spotify Camp Nou antes de que el conjunto blaugrana dispute su primer partido oficial en LaLiga.

Uno de los grandes impedimentos es que Borussia Dortmund, Roma y Napoli son tres de los conjuntos que también se encuentran en la lista del Barcelona como posibles candidatos para este compromiso.

De confirmarse, sería la tercera ocasión en la que un equipo de Liga MX juegue el trofeo Joan Gamper ante el Barcelona:

2014 / Barcelona 6-0 León.

2022 / Barcelona 6-0 Pumas.

Cruz Azul 3-1 Barcelona: Único antecedente (1981)

El 8 de mayo de 1981 está marcado en la historia de La Máquina, ya que es el único momento en el que se han enfrentado al Barcelona. Este partido se llevó a cabo en el Estadio Azteca durante un cuadrangular denominado Copa Presidente, certamen en el que también participaron Atlético de Madrid y América. Cruz Azul derrotó 3-1 al Barcelona durante las Semifinales con goles de Gerardo Lugo, Adrián Camacho y Rodolfo Montoya, mientras que por parte de los culés anotó Jesús Landáburu.