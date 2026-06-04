Acereros Monclova busca retomar el camino ante Sultanes Monterrey

Luego de perder series consecutivas en casa ante Saraperos de Saltillo y Algodoneros de Unión Laguna, equipos de la parte baja del standing, los Acereros visitan esta noche a los Sultanes con la consigna de retomar el paso ganador.

En punto de las 7:30 de la noche, las novenas de Monclova y Monterrey saltarán al diamante del Walmart Park para protagonizar el primero duelo de la serie. La Furia Azul llega al compromiso con marca de 22 triunfos y 20 derrotas, promediando .524, mientras que los Fantasmas Grises marchan como sublíderes de la Zona Norte con 25 juegos ganados y 16 perdidos, con porcentaje de .610.

Por la novena dirigida por Juan Gabriel Castro, el derecho estadounidense A.J. Candelario subirá al montículo para protagonizar el duelo de pitcheo ante Daniel Cruz. Posteriormente, la rotación abridora de Monclova continuará con el zurdo Amilcar Carreón (0-1), mientras que Wilmer Ríos (2-2) abrirá el tercer y decisivo encuentro.

Después de la gira por Monterrey, Acereros retornará al Estadio Kikapoo Lucky Eagle la próxima semana para afrontar series interzonas, recibiendo al campeón vigente Diablos Rojos del México y Tigres de Quintana Roo.