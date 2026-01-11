Cubs vencen a Acereros 7-2 en el Parque Xochipilli: Leonel Hernández brilla

Con una sólida labor monticular de Leonel Hernández y una certera actuación de Adán García sobre el pentágono, los Cubs superaron por pizarra de 7-2 a los Acereros en encuentro de la serie 19 que sostuvieron este fin de semana en el Parque Xochipilli.

Hernández lanzó 6 dominantes entradas, en las que permitió únicamente 2 carreras y 8 imparables, además de recetar 11 ponches, para apuntarse la victoria con efectivo relevo de Sebastián Pérez, quien cerró el último episodio sin complicaciones.

A la ofensiva, Adán García respaldó de gran forma el trabajo del staff de pitcheo al irse de 3-2, conectando un doblete y un sencillo, a la vez que produjo una carrera.

La novena de los Cachorros tomó la delantera desde el primer inning con carreras de Óscar Rodríguez y Emil Ramos; después, en el tercer rollo, Ramos volvió a hacerse presente al producir 2 anotaciones con un doblete, para después cruzar el plato impulsado por un batazo de Lionel Hernández. Más tarde, en la sexta entrada, Alan Mata y el propio Lionel Hernández timbraron para sellar la victoria con una clara diferencia.

Por parte de los Acereros, la derrota fue para el abridor Enrique Rodríguez, quien trabajó cuatro entradas y un tercio antes de ceder su lugar a Mateo Moreno. A la ofensiva, Axel Alejo fue el más destacado al conectar de 3-3, mientras que las únicas carreras del equipo de acero llegaron en el tercer episodio, cortesía de Edwin Hernández y Axel Alejo, evitando así la blanqueada.

Con este resultado, los Cubs ampliaron su récord positivo a 11 triunfos y 4 derrotas, consolidándose entre los mejores cuatro equipos de la categoría Pre-Junior.