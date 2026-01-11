Liga de Béisbol Jesús Armendáriz Rojas inicia preparativos en Monclova

La Liga de Béisbol Jesús Armendáriz Rojas, que coordina el Club Astros, comienza este lunes los preparativos para su próxima edición. La dirigencia del circuito está convocando a los representantes de equipos a su primera junta previa, la cual se realizará a las 19:00 horas en el Salón de la Fama del deporte local.

En esta primera reunión, la directiva hará la primera entrega de los formatos oficiales para las listas de jugadores, y además se tratarán interesantes aspectos sobre el reglamento y sistema de competencia.

La próxima campaña dará inicio el próximo domingo 15 de febrero, con una magna ceremonia y la presencia de notables personalidades del béisbol local, informó el organismo deportivo.

Hasta el momento, al menos una decena de escuadras se han reportado para tomar parte de la justa, pero será a partir de la primera junta que la lista de participantes comience a tomar forma.

Para cualquier información, los representantes de equipos interesados en integrarse a la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz Rojas, pueden comunicarse con el coordinador del circuito, Javier Soto Zamarron, al teléfono 866 143-4971.