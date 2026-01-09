Christina Aguilera se presentará en el Palacio de los Deportes: fechas y boletos

Christina Aguilera en Palacio de los Deportes: Precio de boletos y fecha

Acá precio de boletos y fecha para ver en concierto a Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes.

La cantante neoyorquina Christina Aguilera regresa a México a la agenda de conciertos 2026 para verla en el Palacio de los Deportes.

Así que fans presten atención que les tenemos los detalles de precio de boletos, fecha y demás para que no se pierdan del concierto de Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes:

Fecha: Martes 17 de marzo de 2026

Sede: Palacio de los Deportes

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin información por el momento

Venta Beyond: 13 de enero a las 9:00 de la mañana con códigos

Preventa Priority: 14 de enero desde las 9:00 am con códigos

Preventa Banamex: 15 de enero a partir de las 11:00 de la mañana

Venta General y taquillas del Palacio de los deportes: 16 de enero desde las 11:00 am

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Boletera: Ticketmaster

El regreso de Christina Aguilera al Palacio de los Deportes

Christina Aguilera regresa al Palacio de los Deportes este 2026, marcando su regreso en concierto a la CDMX. Este evento llega como una sorpresa para los fans de Christina Aguilera, pues tal y como lo había adelantado la cantante, el 2026 arrancará fuerte.

Opciones de compra de boletos

Para los fans que desean ver en concierto a Christina Aguilera desde el Palacio de los Deportes, se tendrá 3 meses sin intereses en boletos solo con compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas Banamex.