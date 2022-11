Aficionados mexicnaos sufren accidente en Qatar

Aprovechando su presencia en la Copa del Mundo de Qatar 2022, la delegación de aficionados mexicanos ha conocido las atracciones turísticas que ofrece la península árabe. No obstante, en un desafortunado episodio, un grupo de seguidores del tricolor sufrió un accidente a bordo de un vehículo que se desplazaba entre las dunas del desierto ubicado en la sede del certamen deportivo.

Por medio de un video que se dio a conocer en las redes sociales se apreció el instante en que una camioneta Jeep de color blanco volcó cuesta abajo por un desnivel del terreno. El vehículo se desplazó dando vueltas a lo largo de algunos metros hasta que se posó sobre uno de sus costados. Incluso, el movimiento del automóvil provocó que una persona saliera por una de las ventanas y quedara tendida sobre la superficie arenosa.

El video fue documentado desde el interior de otro de los automóviles que conformaban el contingente. En el material no se pudo observar el estado de la persona que quedó fuera del vehículo, pero los pasajeros a bordo expresaron preocupación y se dirigieron al lugar del accidente para auxiliar a las víctimas. "Se salió uno. ¡No, no, no! ¡Oh my God!", expresó la persona que realizó la grabación.

"Yo hoy muriendo en las dunas con la altura y rápido que iban los conductores y que mi conductor me decía ´pero traemos Jeep´. Minutos más tarde veo esto. Unos mexicanos accidentados. Gracias a Dios no les pasó nada, aunque sí fueron al hospital", fue el texto que se leyó en un recuadro al interior de la pantalla donde se observó la escena de principio a fin.

A pesar de que la persona detrás de la cámara aseguró que las personas accidentadas fueron mexicanas y tuvieron que ser trasladadas a un hospital, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha brindado información o emitido un comunicado oficial donde se ahonde acerca del estado de salud de las y los involucrados.

