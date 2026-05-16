Cristiano Ronaldo se queda sin título: Al Nassr pierde la final de la AFC Champions League 2

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo cayó 1-0 frente al Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League disputada en el Parque Al-Awwal de Riad, resultado que dejó al conjunto saudí como subcampeón del certamen.

El único tanto del encuentro fue obra de Deniz Hummet, quien al minuto 29 sacó un disparo de larga distancia que terminó en el ángulo de la portería defendida por Bento. La anotación generó reclamos por parte de los jugadores del equipo saudí, quienes solicitaron fuera de juego. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro validó el gol.

Desde el arranque del partido, Al Nassr mostró iniciativa ofensiva y generó varias oportunidades para abrir el marcador. Cristiano Ronaldo estuvo cerca de anotar mediante un tiro libre al minuto 23, aunque su disparo salió desviado. Más adelante, João Félix también tuvo oportunidades claras para empatar, incluida una jugada en la segunda mitad en la que el balón terminó estrellándose en el poste.

Durante los minutos finales, el equipo dirigido por Jorge Jesús intensificó la presión sobre el arco japonés en busca del empate que forzara la prórroga, pero no logró concretar sus llegadas. Cristiano Ronaldo volvió a intentarlo en la recta final con un disparo que pasó cerca del arco rival. Poco después, el brasileño Ângelo cayó dentro del área y pidió penalti, aunque el árbitro decidió no señalar infracción.

Con la derrota, el conjunto saudí dejó escapar la posibilidad de conquistar el primer título oficial de Cristiano Ronaldo con Al Nassr. Aunque el club ganó la Copa de Campeones Árabes en 2023, dicho torneo es considerado amistoso. Ahora, Al Nassr enfocará sus esfuerzos en la Liga Profesional Saudí, donde lidera la clasificación con 83 puntos, dos por encima del Al Hilal, a falta de una jornada para concluir el campeonato.