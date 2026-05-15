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César Arturo Ramos dirigirá la semifinal entre Chivas y Cruz Azul

La Comisión de Árbitros ha elegido a César Arturo Ramos tras la controversia del partido de ida que terminó en empate.

Por agencia reforma - 15 mayo, 2026 - 09:19 p.m.
César Arturo Ramos dirigirá la semifinal entre Chivas y Cruz Azul

El silbante César Arturo Ramos será el encargado de dirigir la Semifinal de Vuelta entre Chivas vs. Cruz Azul.

Luego de la polémica arbitral en el empate de Ida en el Estadio Banorte, donde empataron 2-2, la Comisión de Árbitros designó al mundialista.

Ramos Palazuelos estará acompañado por los árbitros asistentes Alberto Morín y Edgar Magdaleno, mientras que el cuarto oficial será Fernando Hernández.

En el VAR estará Érick Yair Miranda, el AVAR será Michel Caballero, además de la designación de una quinta árbitra Sandra Ramírez y de asesor Edgar Allan Morales.

 

El duelo para definir al Finalista entre Chivas y Cruz Azul será este sábado 16 de mayo, a las 19:07 horas, en el Estadio Jalisco.

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