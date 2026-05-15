Chivas busca avanzar a la Final: Omar Govea destaca el apoyo en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO 15-May-2026 .-El Estadio Jalisco se prepara para una noche que promete quedar marcada en la historia de las Chivas.

Con el empate 2-2 en la ida de la Semifinal del Clausura 2026 ante Cruz Azul, el Rebaño llega a la vuelta impulsado por su afición y convencido de que el momento de dar el golpe definitivo ha llegado.

Chivas no contempla especular: sabe que está ante una oportunidad que exige carácter, fútbol y convicción para firmar el pase a la Final.

"Vamos a salir a ganar. En Chivas lo hemos demostrado, no importa el rival. Nosotros intentaremos siempre asumir el control del juego, ser siempre nosotros, mantener esa identidad y ese estilo de juego que nos ha caracterizado, y no abandonarlo", afirmó el mediocampista Omar Govea.

En un Jalisco que lucirá lleno y encendido, el rojiblanco subrayó el valor del entorno que rodea al equipo, convertido en un impulso emocional a lo largo del torneo.

"El Jalisco es nuestra casa. Es un estadio con mucha mística, va a estar lleno y la gente ha apretado toda la temporada. Intentaremos darles esa alegría y poder festejar en el Jalisco ese pase a la Final", expresó Govea.

"Hemos hecho una sintonía tremenda con el club. No es casualidad que haya estadio lleno cada fin de semana que se juega en el Akron y ahora en el Jalisco. Esto es para ellos y por ellos. Que sigamos juntos porque la ilusión está intacta".

Govea destacó además la fortaleza mental que ha mostrado el plantel para sobreponerse a adversidades.

"Se ha demostrado que mentalmente estamos muy bien. Nos hemos enfrentado a situaciones complicadas y la mentalidad del equipo ha sido siempre de alto nivel. Seguramente esa mentalidad, esa intensidad y esas ganas de pelear al tú por tú y de darle alegría a la gente serán las que nos saquen adelante", destacó.

Gabriel Milito cambió la mentalidad del Rebaño.

Tras el bicampeonato del Atlas y el tricampeonato del América, las Chivas hoy pelean por volver a una Final, pese a tener 5 ausencias por llamados a la Selección Mexicana y al lesionado Daniel Aguirre.

"Milito nos cambió la mentalidad. Llegó con mentalidad ganadora, creemos en su proyecto, creemos en su idea de juego, sabemos también quién fue como jugador y quién es como entrenador, y eso nos ha llevado a dar pasos arriba de nuestro nivel competitivo", confesó Govea.