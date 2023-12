Alan Cervantes busca ser referente de Santos: "Es momento de tomar la batuta"

Alan Cervantes pretende que el Clausura 2024 de la Liga MX sea un torneo en el que tome protagonismo en el cuadro de Santos. Al mismo tiempo, sabe que los Guerreros deben de darle vuelta a la página en cuanto a la salida de Juan Brunetta y suplirlo colectivamente.

Me he estado analizando durante los torneos pasados. No ha sido un rendimiento óptimo ni esperado, tanto de mi parte como del equipo. Todos tenemos que mejorar en lo individual", empezó.

Fue un torneo complicado para todos y creo que empezamos de cero todos. Nadie es indispensable en este equipo. Todos estamos tratando de ganarnos un lugar en la pretemporada, nadie lo tiene asegurado", agregó.

Sobre la salida de Juan Brunetta, líder de asistencias del Apertura 2023, señaló:

Es una baja sensible, tiene unas características descomunales. Nos aportaba mucho. Es y será una baja sensible, pero no nos podemos quedar pensando en que ya no lo tenemos. Harold (Preciado) está pasando por un muy buen momento; enfocarnos en la parte colectiva para seguirle sumando asistencias".

Finalmente, Cervantes concluyó:

Es momento de ya levantar la mano, de tomar la batuta, de empezar a generar y tener más peso en el equipo. Tengo las cualidades y lo puedo hacer. Este torneo quiero levantar la mano, quiero ser ese pilar del equipo, tomar la batuta y la responsabilidad".