Carlos Alcaraz sorprende al mundo al derrotar a Novak Djokovic en US Open 2025

Carlos Alcaraz eliminó a Novak Djokovic en tres sets y se convirtió en el primer finalista del US Open 2025; el español se acerca en el historial entre ambos (5-4) y consiguió su primer triunfo en pista dura ante el serbio (3-1).

En la primer semifinal del Grand Slam neoyorquino, el Arthur Ashe Stadium se vistió de gala para recibir a los 23,771 espectadores que le caben al recinto, mismos que fueron testigos de cómo el español quebró el servicio de Djokovic en el primer game del compromiso.

Sin caer en un solo set en lo que iba del US Open, Carlos Alcaraz logró convertir la ventaja conseguida en 'oro molido', llevándose la manga por 6-4.

Para el segundo capítulo en la cancha ubicada en Flushing Meadows, Novak Djokovic respondió inmediatamente y se fue en ventaja de 3-0 ante el murciano, sin embargo, el número 2 del ranking ATP devolvió el quiebre sobre el final del set y, en un tie-break con diversos miniquiebres, Carlos Alcaraz terminó poniendo condiciones 7-6(4) para tomar una ventaja que parecía definitiva.

La paridad se mantenía en la cancha durante el tercer set y, hasta una doble falta de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz rompió el servicio del ganador de 24 títulos de Grand Slam para ponerse 3-1 y, posteriormente, llevarse el compromiso y conseguir su boleto a la final por parciales de 6-4, 7-6(4) y 6-2.

Se siente increíble llegar a la final del US Open, no creo que haya sido el mejor nivel que he mostrado en este US Open. Fue un partido muy físico y estoy feliz por haber llegado a la pelea por el título', mencionó Alcaraz tras el partido.

Con boleto en mano para la cita del próximo domingo 7 de septiembre, Carlos Alcaraz espera al ganador de la otra semifinal, donde Jannik Sinner intentará derrotar al canadiense Felix Auger-Aliassime y brindarle a los aficionados otra final soñada.

LOS 6 DATOS TRAS SEMIFINAL ALCARAZ VS DJOKOVIC

- Tras esta victoria, el historial queda 5-4 en favor de Djokovic.

- En pista dura, Djokovic domina 3-1 al español.

- Djokovic fue eliminado en todas las semifinales de los Grand Slams en este 2025 (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open).

- Djokovic cae en sets corridos en unas semifinales de Grand Slam desde el US Open 2009, cuando cayó ante Roger Federer.

- De enfrentar a Felix Auger-Aliassime en la Final, Carlos Alcaraz será 1 del mundo a partir del lunes 8 de septiembre.

- De ser la Final ante Jannik Sinner, Alcaraz deberá ser campeón para tomar la cima del ranking ATP.