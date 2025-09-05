Javier Assad consigue segunda victoria con Cachorros de Chicago

El tijuanense Javier Assad ligó su segunda apertura con victoria y los Cachorros de Chicago lo respaldaron con cuatro cuadrangulares para derrotar 11-5 a los Nacionales de Washington.

Assad (2-1) trabajó cinco entradas y un tercio en las que permitió cuatro carreras, con tres imparables, dos bases por bolas y cuatro ponches.

El derecho mantuvo a los Nacionales sin hit hasta la cuarta entrada, cuando Daylen Lile conectó triple y enseguida Luis García Jr. lo castigó con un jonrón de dos anotaciones.

La ofensiva de Chicago le dio apoyo inmediato. Dansby Swanson coronó un rally de cinco carreras en la primera entrada con cuadrangular de tres anotaciones ante Jake Irvin, quien cargó con la derrota al admitir siete carreras en apenas tres entradas y un tercio. Reese McGuire también la botó en la segunda, Nico Hoerner en la sexta y Ian Happ en la octava para completar la exhibición de poder.

Assad debutó en la temporada el pasado 12 de agosto tras superar un par de lesiones, y en su salida anterior, el 30 de agosto en Denver, había lanzado seis entradas de tres carreras frente a los Rockies para acreditarse la victoria.

Con esta actuación, hilvana por primera vez en el año aperturas ganadas.

Los Cachorros atraviesan un repunte al sumar cinco victorias en sus últimos siete juegos.

Con el triunfo se acercaron a cinco de los Cerveceros de Milwaukee, líderes de la División Central de la Liga Nacional, y se mantienen en la cima del comodín del viejo circuito, con una ventaja de nueve juegos y medio sobre el equipo más cercano en zona de eliminación.