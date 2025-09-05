Shohei Ohtani conecta batazo histórico con los Dodgers de Los Ángeles

Shohei Ohtani se aseguró de que su centésimo cuadrangular con los Dodgers de Los Ángeles sea inolvidable.

Con una velocidad de salida de 193 kilómetros por hora (120 millas), el nipón consiguió el batazo más duro de toda su carrera en MLB en la visita a los Pittsburgh Pirates a inicios de semana.

En el juego disputado el 2 de septiembre, Ohtani mandó a volar una esférica de 99 millas lanzada por el novato Bubba Chandler para acortar la distancia en la tercera entrada, ya que los vigentes monarcas perdían 4 carreras por 1. Sin embargo, el bombazo del japonés no alcanzó para mucho, ya que los Dodgers perdieron por pizarra de 9-7.

Campeón del Clásico Mundial, el "Sho-Time" superó su marca de 191 kilómetros en un vuelacercas conectado el 23 de abril de 2024 contra los Nationals.

Shohei se convirtió en el cuarto pelotero que llega a 100 vuelacercas en apenas dos temporadas con un equipo, igualando a Babe Ruth (1920-21 con los Yankees), Roger Maris (1960-61 con los Yankees) y Alex Rodríguez (2001-02 con los Rangers), además de que lo logró en apenas 294 partidos.

Asimismo, desde que se implementó el Statcast (tecnología de análisis de datos) en 2015, Shohei ostenta los 15 batazos más duros de los Dodgers.

"No me di cuenta de lo duro que (la pelota) salió del bate, pero se fue bastante rápido. Para la mayoría es un sencillo, pero para él es un home run", expresó el mánager Dave Roberts.

UN FUERA DE SERIE

Shohei Ohtani es imparable, ya que en tan solo dos temporadas con los Dodgers estableció un histórico 50/50, fue campeón de Serie Mundial, Jugador Más Valioso, dos veces All-Star y ganador de dos Bates de Plata. Ahora añadió ser el primer pelotero de la franquicia en alcanzar las 120 millas de velocidad en un batazo.

Oneil Cruz, pelotero de los Pirates de Pittsburgh, tiene la marca del batazo con la velocidad de salida más alta al conectar un cuadrangular de 197.7 kilómetros por hora el 25 de mayo de este año ante los Milwaukee Brewers.