Alex Padilla lleva tatuado amor por México; brilla en España y enaltece a Ochoa

El nombre del portero mexicano Alex Padilla cada vez toma más fuerza luego de iniciar como el arquero titular del Athletic de Bilbao y brillar en España, tanto contra Getafe como ante el Barcelona.

Siendo el titular del segundo equipo del Athletic de Bilbao, la lesión de los dos porteros del primer equipo (Unai Simón y Aguirrezabala) le permitió ser el encargado de defender el arco vasco en este inicio de temporada, donde destaca y llama la atención por sus múltiples atajadas.

Pese a nacer en Zarauz (País Vasco), Alex Padilla abandonó el Viejo Continente para llegar a México a los 3 meses de vida.

El portero mexicano del Athletic de Bilbao vivió la mayor parte de su infancia en tierra azteca, sin embargo, a los 10 años regresó a España, sitio en el que terminó de desarrollarse y comenzó su profesionalismo:

Con tres meses mis papás y yo nos vamos a México, ahí paso mis primeros 8 años. La mayoría de mis recuerdos son muy familiares", compartió en entrevista concedida para Martín Ainstein.

Alex Padilla comenzó a destacar y llegó el momento de tomar una decisión sobre su futuro a nivel de Selección Nacional, donde -sin pensarlo- quiso representar a México, país del que su mamá es originaria:

Para mí fue muy fácil, estando con México, mi mamá es la mamá más feliz del mundo, mi abuelita, mis primos, mis tíos también. Ahí decido representar a un país que amo".

Nacido el 1 de septiembre de 2003, Alex Padilla vivió los grandes momentos de Guillermo Ochoa en el arco de la Selección Mexicana, por lo que ´Paco Memo´ se convirtió en su referente al grado de querer llevar su nombre cuando Padilla se encontraba bajo los tres postes.

Memo Ochoa ha sido una de esas personas que me ha inspirado y, cuando tenía la camiseta de la selección siempre quería que atrás llevara el nombre de Memo Ochoa. Me gusta ese atrevimiento, esa valentía en el campo".

Con dos culturas totalmente distintas, como lo son la del País Vasco y la de México, Alex Padilla aseguró que su día a día está lleno de detalles que lo acercan a las raíces aztecas.

Uno de ellos es la comida, donde aseguró que disfruta en demasía los chilaquiles (rojos o verdes), entomatadas, guacamole y hasta el famoso pico de gallo.

Alex Padilla no oculta su amor por México, por lo que en uno de sus antebrazos lleva un tatuaje con el águila sobre un nopal devorando una serpiente. Símbolo que se encuentra en la bandera Tricolor.

Además, en la misma zona, lleva tatuadas las frases "no pain no gain" y "make it happen", mismos que toma como ´lemas de vida´.