Real Occi vence a Deportivo Rosalva: Carlos Ríos brilla en Frontera

El Real Occi dejó claro que su ofensiva es la más certera en la categoría Primera 'B', tras superar con un contundente 5-3 al Deportivo Rosalva en partido que disputaron dentro de la jornada 6 de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera. Carlos Ríos salió en modo killer y firmó un doblete que encaminó la victoria, secundado por los fogonazos de Rogelio Rivera, Julián Zamarripa y el encendido Gerónimo González, quien sigue intratable frente al arco. Con este resultado, el Occi sumó su cuarto triunfo del torneo, llegó a 13 unidades y se mantiene firme en el subliderato, presumiendo además una ofensiva demoledora con 27 goles en apenas seis cotejos. Por si fuera poco, González se despegó en la cima de goleo con 12 dianas.

Del otro lado, el Deportivo Rosalva intentó responder al vendaval con tantos de Erick Guzmán, Antonio García y Néstor Moreno, pero no le alcanzó para meterse de lleno a la pelea. El encuentro también se calentó de más en la recta final, donde ambos equipos terminaron con diez hombres tras las expulsiones de Guzmán por el 'Depor' y Jesús Ortiz por la oncena de la colonia Occidental.

En un choque que pintaba disparejo desde la previa, el Bayer hizo valer su etiqueta de líder y se impuso con autoridad 4-2 sobre el sotanero Deportivo Barrey, el cual ligó su sexta derrota. Gerardo Carrillo, Roberto Jiménez, Orlando Alvarado y Eliud García firmaron las anotaciones del quinto triunfo del Bayer, que se mantiene en la cima con 16 puntos. Por el Barrey, José Guadalupe Tonche marcó un doblete que sólo sirvió para maquillar el marcador, mientras el equipo sigue en el fondo sin sumar puntos.