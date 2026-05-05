Reyes Filiberto González anota y da victoria al Real Pedregal

En un partido reñido, de esos que se juegan con más intensidad que espectacularidad, el Real Pedregal volvió a saborear la victoria al imponerse por la mínima diferencia de 1-0 sobre Cañeros, dentro de la novena jornada de la Liga Master-Oro-Platino.

Repuestos anímicamente de la goleada de la fecha anterior, los pedreros saltaron la cancha de la Unidad Deportiva a buscar los 3 puntos para reivindicarse. Las oportunidades de gol fueron escasas, pero una jugada individual terminó inclinando la balanza a favor del Real.

Cuando el reloj apretaba y el gol parecía negado, apareció Reyes Filiberto González, quien mandó el balón a la red y firmó un gol que valió tres puntos valiosos para devolverle la confianza al conjunto del Pedregal.

Cañeros intentó reaccionar y se fue con todo al frente en la recta final del cotejo, pero se toparon con un muro bajo los tres palos y con su propia falta de puntería. Entre atajadas oportunas y disparos desviados, el empate nunca llegó, dejando a los pedreros con un triunfo sufrido, pero de enorme valor en la tabla.

En duelo de la categoría "A", los Halcones de la colonia Chinameca se impusieron sin mayores complicaciones ante Cerveceros por marcador de 4 goles a 2, aprovechando una certera actuación de Jesús Martínez, quien firmó un doblete.

La cuota goleadora del dorsal "100" de los emplumados fue respaldada por Eduardo Núñez y Jesús Riojas, quienes aportaron un tanto para darle tintes de goleada al resultado. A su vez, Ian Ervey Rico y Oscar de Hoyos respondieron con un tanto por la escuadra cervecera, la que además de la derrota cargó con la expulsión de Juan Carlos González, quien vio la roja por insultos al árbitro.