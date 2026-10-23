Matías Almeyda se enfrenta a Chivas en Monterrey este sábado

El momento que ninguna de las dos partes quería que sucediera ha llegado y este sábado a las 21:00 horas Matías Almeyda volverá a encontrarse con Chivas ocho años después, aunque ahora "El Pastor" será rival del Rebaño Sagrado.

La relación que Matías logró con la institución y la afición convirtieron a las Chivas en el segundo equipo de sus amores, solo un escalón por debajo de River Plate, y ahora el destino los pone frente a frente.

Almeyda se marchó de Chivas el 30 de junio del 2018 dejando cuatro trofeos en las vitrinas del club y sabiendo perfectamente que estos logros tarde o temprano lo volverían a colocar en el radar del futbol mexicano, ya sea con Guadalajara u otro importante equipo... y así pasó.

En 2020, mientras Almeyda dirigía al San José Earthquakes de la MLS, su nombre empezó a sonar como opción de otros clubes en la Liga MX y al ser cuestionado sobre si aceptaría una oferta que fuera de otro equipo distinto al Club Deportivo Guadalajara, el DT argentino no cerró la puerta, pero también dejó claro que su mente y corazón están con Chivas y solamente "traicionaría" al Rebaño en una situación de necesidad por encontrar empleo.

"En principio te diría que solo pienso en un equipo, es difícil, pero creo que no (dirigir a otro equipo en México), después habría que ver las necesidades, si no tengo trabajo y nadie me llama...", declaró para Fox Sports.

Años después estas declaraciones lo perseguirían.

Desde su salida del Sevilla a su llegada a Rayados pasaron apenas dos meses. Almeyda sabía que esas declaraciones del pasado cobrarían factura en su regreso a la Liga MX, es por eso que en su primer día como DT de Monterrey trató de calmar la situación y mandó un mensaje a la afición rojiblanca.

"Pasaron muchos años, esa afición sabe lo que significa para mí. Las hipocresías las dejo de lado y ese equipo (Chivas) es uno al que quiero. Hoy arranca una nueva historia y lo hace con un club que me tiene confianza, que me demuestra cariño y vengo a darle todo lo que tengo".

Este reencuentro hace del Rayados vs Chivas uno de los duelos más atractivos de toda la Jornada 14, sin embargo, un ingrediente importante hará falta y es la afición rojiblanca, pues el duelo se disputará en Monterrey, por lo que el Pastor no pisará la cancha del Estadio Akron, lugar en el que se convirtió en leyenda de Chivas.

Al menos de que ambos equipos se encuentren en Liguilla, tendremos que esperar para ver a Matías Almeyda siendo rival de Chivas en Guadalajara y saber qué tipo de recibimiento le dan los chivahermanos en la Perla Tapatía; si ovaciones por los logros del pasado o abucheos por la "traición" del presente.