Raphael Veiga se someterá a cirugía tras lesión en Club América

El mediocampista brasileño tendrá que someterse a una cirugía tras sufrir una lesión durante un entrenamiento. Su recuperación también genera incertidumbre sobre su futuro con las Águilas.

Ciudad de México.– El Club América tendrá una baja importante con Raphael Veiga, quien será operado del hombro luego de sufrir un traumatismo durante un entrenamiento con el equipo azulcrema.

¿Qué sucedió con Raphael Veiga?

El mediocampista brasileño, de 31 años, regresará a São Paulo, Brasil, para someterse a una intervención quirúrgica y comenzar su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico del Palmeiras, club al que pertenece y del que llegó a préstamo al conjunto mexicano.

La lesión ya había provocado su ausencia en compromisos recientes del América. Inicialmente, el futbolista quedó fuera de la convocatoria ante León por precaución, después del golpe sufrido durante una práctica.

¿Cómo afecta la cirugía a su futuro?

La intervención quirúrgica también abre interrogantes sobre la continuidad del brasileño en el fútbol mexicano. Raphael Veiga está cedido al América por el Palmeiras hasta finales de 2026, y su recuperación será un factor importante para definir sus próximos pasos.

De acuerdo con reportes publicados este 23 de octubre, el Palmeiras contempla reincorporarlo para la temporada 2027 y hacerse cargo de su rehabilitación. El América, por su parte, no tendría previsto ejercer la opción de compra establecida en el préstamo, valuada en 6.5 millones de dólares.

Veiga llegó al América en 2026 y ha buscado consolidarse como una pieza importante en el mediocampo. Ahora, su prioridad será recuperarse de la cirugía y volver a las canchas en condiciones óptimas.