Obed Vargas debuta en Champions con Atlético de Madrid

Los futbolistas mexicanos que participan en las competiciones de clubes de la UEFA acumularon poco más de 100 minutos de actividad entre el 20 y el 21 de octubre. De los seis representantes nacionales, tres tuvieron participación en la cancha.

Obed Vargas debutó en la Champions League con el Atlético de Madrid, Armando "Hormiga" González contribuyó a la victoria del Olympiacos y Rodrigo Huescas regresó a la titularidad con el Copenhague.

Los otros tres mexicanos no tuvieron minutos durante esta jornada. Álvaro Fidalgo y Santiago Giménez permanecieron en la banca con el Real Betis y el Porto, respectivamente, mientras Mateo Chávez no participó por primera vez en la temporada con el AZ Alkmaar.

Obed Vargas disputó sus primeros minutos en la Champions League durante la visita del Atlético de Madrid al VfB Stuttgart. El mediocampista ingresó de cambio y jugó 12 minutos, en lo que también representó su primera participación con el equipo durante la temporada actual.

Aunque esta es su segunda temporada con el conjunto rojiblanco, el mexicano no había tenido actividad en el torneo continental. Su ingreso marcó el inicio de su participación en la campaña, después de permanecer sin minutos en los compromisos anteriores.

En la misma competición, Álvaro Fidalgo no participó en el triunfo del Real Betis por 1-0 frente al Feyenoord de Rotterdam. Santiago Giménez tampoco ingresó en la derrota del Porto ante el PSV Eindhoven, por lo que ambos deberán esperar otra oportunidad para sumar tiempo de juego en la Champions League.

En la Europa League, Armando González ingresó desde el banquillo y disputó 28 minutos en la victoria del Olympiacos por 1-0 ante el Sparta Praha. El delantero mexicano provocó con un cabezazo el autogol que definió el encuentro y permitió al conjunto griego conseguir los tres puntos.

Su participación tuvo un impacto directo en el resultado, además de llegar en un momento en el que busca recuperar la titularidad bajo la dirección técnica de Imanol Alguacil.

Mateo Chávez, por su parte, se quedó en la banca durante el compromiso del AZ Alkmaar. Fue la primera vez en la temporada que el lateral mexicano no tuvo minutos con el equipo, después de haber sido titular en la primera jornada de Europa League e ingresar como suplente en la segunda.

Su situación contrasta con la actividad que ha mantenido en la Eredivisie, donde ha sido titular en todos los partidos disputados por su equipo.

Rodrigo Huescas fue titular con el FC Copenhague en la UEFA Conference League y disputó 62 minutos en el empate del conjunto danés ante Estrella Roja. El mexicano volvió a comenzar un partido después de permanecer un año en recuperación por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

En la jornada anterior había reaparecido al ingresar como suplente, por lo que su presencia desde el inicio representa un nuevo paso en su regreso a la actividad competitiva.

Con sus 62 minutos, Huescas fue el mexicano con mayor participación durante este periodo, seguido por González y Vargas. Los tres buscarán mantener su actividad en las próximas jornadas de los torneos europeos.