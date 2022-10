Alpha triunfa en la cancha

MONCLOVA. - El representativo del Alpha realizó un buen trabajo dentro de la cancha de juego, se midió en contra del Cofis a quienes eliminaron en la semifinal de copa, el marcador final fue de 4-2.

Al pitazo inicial de las acciones el equipo del Alpha logró dominar el balón sobre sus rivales, durante 90 minutos de juego estuvieron adelante logrando anotar una cuarteta de goles sobre sus contrincantes.

Se peleó con todo por el pase a la final. Cofis no defendió lo suficiente.

A pesar del dominio el Cofis no dejó de atacar, defendió la meta hasta el último minuto, en la parte ofensiva buscaron responderles a los de Alpha, no tuvieron éxito durante el encuentro y solo pudieron realizar un ataque donde surtieron dos goles a la meta rival, pero no impidieron ser eliminados en la semifinal.