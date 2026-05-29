Joao Fonseca elimina a Novak Djokovic en Roland Garros 2026

Tras un partido de 4 horas y 53 minutos, Joao Fonseca remontó dos sets en contra y eliminó a Novak Djokovic de Roland Garros 2026 por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5; es la segunda vez en la historia que Nole cae en tierra parisina tras imponerse en las primeras mangas.

Con la eliminación de Jannik Sinner y la baja de Carlos Alcaraz por lesión, Novak Djokovic arrancó la Tercera Ronda del Roland Garros 2026 con la ilusión de mantenerse avanzando en la tierra batida parisina y conseguir el tan anhelado 25 título de Grand Slam, solo que el brasileño Joao Fonseca estaba del otro lado de la red.

Durante el primer set, Nole logró imponerse 6-4 al sudamericano preclasificado 28 del mundo y, a pesar de que, en la segunda manga la leyenda viviente le repetía la dosis, la respuesta por parte de Fonseca se hacía presente en la cancha del Philippe Chatrier en París.

Hablando única y exclusivamente de Roland Garros, solamente existía un antecedente en los más de 200 partidos disputados por el serbio en la tierra batida de París, sin embargo, Joao Fonseca respondía y aprovechaba el envión anímico para atacar a un Djokovic que iba a la baja.

Durante el tercer set, Joao Fonseca se impuso 6-3 y soñaba con alargar el duelo, solo que un quiebre en el meridiano de la cuarta manga por parte de Djokovic lo hacía tambalear; finalmente, el 28° del mundo remontó y se la llevó 7-5, poniendo contra la pared al máximo ganador de Grand Slams.

Finalmente, Joao Fonseca logró emular la hazaña conseguida por el austriaco Jürgen Melzer en 2010, remontando 2 sets en contra ante Novak Djokovic en Roland Garros y obteniendo su boleto a la siguiente etapa de este segundo Grand Slam de la temporada: 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5.

El ganador de este compromiso se enfrentará en la Cuarta Ronda ante el vencedor del compromiso entre el estadounidense Tommy Paul y el noruego Casper Ruud, mismo en el que el norteamericano cuenta con una ventaja de 2 sets a 0 hasta este momento.