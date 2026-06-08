El Club América anuncia a Guillermo Almada como DT

La espera terminó. El Club América hizo oficial la incorporación de Guillermo Almada como nuevo director técnico del primer equipo, poniendo fin a las especulaciones sobre quién ocuparía el banquillo azulcrema tras la salida de André Jardine.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club, donde se difundió un video institucional enfocado en la tradición, la exigencia y los desafíos que representa dirigir a una de las instituciones más importantes del futbol mexicano. La producción concluye con la aparición de Almada, acompañado de un mensaje de bienvenida como nuevo estratega americanista.

La trayectoria de Almada en el fútbol mexicano

Además de confirmar su llegada, la directiva informó que el entrenador uruguayo acudirá próximamente a las instalaciones de Coapa para integrarse al proyecto deportivo, conocer al plantel y comenzar la preparación rumbo al torneo Apertura 2026. Aunque el club adelantó que su presentación oficial será en los próximos días, todavía no se ha dado a conocer una fecha específica para el evento.

Expectativas en el Club América

En el comunicado difundido por la institución, América destacó la trayectoria y experiencia de Almada, resaltando su capacidad y reconocimiento dentro del futbol mexicano. La directiva expresó su confianza en que esta nueva etapa permita al equipo mantenerse entre los principales protagonistas del balompié nacional.

Con este nombramiento, Guillermo Almada asume el reto de dirigir a las Águilas en una etapa marcada por altas expectativas y la constante exigencia de competir por los títulos en cada torneo.