Raúl Jiménez queda libre en el mercado tras concluir su etapa con Fulham

El ciclo de Raúl Jiménez con Fulham llegará a su fin este verano. El conjunto inglés confirmó que el contrato del atacante mexicano concluirá al finalizar junio y que no habrá una renovación, por lo que el futbolista quedará en libertad para definir su próximo destino.

Con esta decisión, el delantero podrá escuchar ofertas y negociar directamente con cualquier club interesado en sus servicios, sin necesidad de que exista una transferencia de por medio.

¿Qué pasará con el futuro de Raúl Jiménez?

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, han surgido versiones que apuntan a un posible regreso a Wolverhampton, equipo donde vivió algunos de los mejores momentos de su carrera en Inglaterra antes de la lesión que marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Aunque los Wolves disputarán la próxima temporada en la Championship, la posibilidad de reencontrarse con el club ha sido tema de conversación en semanas recientes.

Posibles destinos para Raúl Jiménez

Otra alternativa que ha sido mencionada es un eventual retorno al futbol mexicano. El propio delantero ha expresado anteriormente su deseo de volver en algún momento a las filas del América, institución donde se formó y debutó como profesional. No obstante, esa opción no parece cercana por ahora, aunque ya se han dado a conocer acercamientos con la directiva azulcrema.

Jiménez llegó a Fulham en 2023 después de su salida de Wolverhampton. Durante su estancia con el club londinense participó en 115 encuentros y marcó 31 goles, cifras que además le permitieron consolidarse como el futbolista mexicano con más anotaciones en la historia de la Premier League.