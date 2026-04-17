Raphael Veiga llega al América, pero hay deuda pendiente con Palmeiras

Procedente de Palmeiras, Raphael Veiga llegó al América para el presente Clausura 2026 de Liga MX, sin embargo, la escuadra azulcrema no habría cumplido con el primero de los tres pagos que tienen que hacer por el préstamo del mediocampista; el club brasileño exige $215,000 dólares o escalaría el caso ante FIFA.

El pasado 3 de febrero, América hizo oficial la llegada de Raphael Veiga para encarar el Clausura 2026 de Liga MX y la Concachampions 2026, certamen del que las Águilas fueron eliminadas por Nashville en la ronda de Cuartos de Final.

Sin embargo, con el paso de las semanas en México, Palmeiras jamás recibió el primer pago por parte de América, por lo que el pasado 10 de abril envió un recordatorio a las oficinas del 16 veces campeón del fútbol mexicano; en caso de no cumplir con el acuerdo en un lapso de 30 días, escalarán el caso ante FIFA.

ESPN Brasil reveló los tres pagos, cantidades y fechas en las que América deberá abonar a Palmeiras por el préstamo de Raphael Veiga:

Primer pago: $215,000 dólares (30 de marzo).

Segundo pago: $650,000 dólares (30 de julio).

Tercer pago: $650,000 dólares (30 de diciembre).

Cláusula de compra: $6,000,000 dólares (válida hasta el 15 de diciembre).