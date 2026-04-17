Coventry City regresa a la Premier League tras 25 años de ausencia

"We are back", fue la forma en que el Coventry City resumió su regreso a la élite del fútbol del Reino Unido, tras 25 años de ausencia en la Premier League. Los dirigidos por Frank Lampard lograron su ascenso matemático a la máxima categoría después de igualar 1-1 contra el Blackburn en la jornada 43 de la Championship, duelo que se disputó en el Ewood Park.

El legendario Frank Lampard fue clave en el ascenso. Su liderazgo en los dos últimos años tuvo su recompensa, a tres jornadas para terminar el campeonato. Bobby Thomas se vistió de héroe al marcar el empate 1-1 al minuto 84 ante el Blackburn, gracias a un remate de cabeza.

El cuadro de Frank Lampard tuvo el apoyo de su afición, unos 7 mil 500 aficionados realizaron el viaje. Aunque sufrieron un poco, debido a que su equipo pasó varios tramos por debajo de su nivel. De los nervios pasaron a la fiesta, cuando se escuchó el silbatazo final.

Tras conseguir el ascenso, el Coventry puede soñar con conseguir el título de la Championship. Va líder de la Championship con 86 puntos, seguido del Ipswich con 75 unidades y Millwall con 73.

- 1967: logró el ascenso a la Premier League, donde duró 34 años.

- 2001: descendió a la Championship.

- 2012: sufrió sanciones y descenso a la League One.

- 2017-2018: descendió a la cuarta división del fútbol inglés.

- 2026: Vuelve a la Premier League.