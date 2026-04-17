Arabia Saudita destituye a Hervé Renard

La Selección de Arabia Saudita sacudió el entorno futbolístico este viernes al anunciar la destitución fulminante de su director técnico, Hervé Renard, a tan solo 55 días del silbatazo inicial en el Mundial 2026. La decisión, calificada como inesperada por la cercanía del torneo, corta el proceso del estratega francés tras un cierre de preparación alarmante.

A pesar de haber sellado el boleto mundialista con anticipación, la confianza de la federación saudí se desmoronó tras la reciente Fecha FIFA. Las derrotas consecutivas ante Egipto (0-4) y Serbia (1-2) encendieron las alarmas sobre el rendimiento colectivo, forzando un cambio inmediato en el banquillo para intentar salvar el papel de los "Halcones Verdes" en la justa veraniega.

Renard se marcha dejando una huella imborrable: fue el arquitecto del histórico triunfo 2-1 sobre la Argentina de Lionel Messi en Qatar 2022. Sin embargo, la directiva optó por priorizar el presente sobre la nostalgia ante el complicado panorama que enfrentarán en Norteamérica.