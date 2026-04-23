Lamine Yamal se despide del Barça esta temporada, pero apunta al Mundial

El FC Barcelona confirmó este jueves el diagnóstico médico de Lamine Yamal, quien sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el partido de LaLiga frente al Celta de Vigo. Tras someterse a pruebas médicas, se determinó que el jugador no necesitará intervención quirúrgica y seguirá un tratamiento conservador.

¿Qué significa la lesión para el FC Barcelona?

La lesión obliga al joven atacante a poner fin a su participación con el conjunto blaugrana en lo que resta de temporada. El equipo catalán encara las últimas seis jornadas del campeonato con una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid, en su lucha por el título.

Impacto en la selección española

El incidente ocurrió en los últimos minutos de la primera mitad del encuentro disputado en el Spotify Camp Nou. Yamal se resintió tras ejecutar un penalti que terminó en gol, una acción que contribuyó a la victoria del Barça. Su ausencia representa un desafío para el técnico, quien pierde a un titular habitual por la banda derecha y al máximo goleador del equipo, con 24 anotaciones en todas las competiciones.

De cara al Copa Mundial de la FIFA, la lesión también genera preocupación en la selección española. Sin embargo, se prevé que el futbolista llegue a tiempo para integrarse al equipo dirigido por Luis de la Fuente. Aunque podría hacerlo sin ritmo competitivo, su presencia no está descartada. El jugador suma 25 apariciones con la selección absoluta desde su debut en septiembre de 2023, periodo en el que ha marcado seis goles.