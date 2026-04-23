El Grupo A del Mundial 2026: el desafío del Tri en casa empieza a tomar forma

El Mundial está a la vuelta de la esquina y México ya tiene claro cómo será su recorrido inicial. Como cabeza de serie del Grupo A, el Tri no solo jugará en casa, también cargará con la expectativa de una afición que espera algo más que una participación decorosa.

El debut será el 11 de junio ante Sudáfrica, en un estadio que promete estar lleno. A partir de ahí, cada partido empezará a marcar el rumbo.

Sudáfrica: un arranque con historia

El primer rival no es cualquiera. Sudáfrica vuelve a un Mundial después de muchos años y lo hace, curiosamente, enfrentando otra vez a México. Es imposible no recordar aquel partido de 2010, con ese gol que todavía se repite en cada resumen.

Ahora el escenario cambia. México juega en casa y, en los papeles, parte como favorito. Pero los debuts suelen ser incómodos, sobre todo cuando hay presión de por medio.

Sudáfrica no tiene grandes figuras mediáticas, pero sí un equipo que trabaja bien en conjunto. Eso, en este tipo de partidos, puede complicar más de lo esperado si el Tri no logra imponer condiciones rápido.

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Corea del Sur: el punto más exigente del grupo

El segundo partido, programado en Guadalajara, aparece como el más complicado. Corea del Sur llega con jugadores consolidados en el fútbol internacional y experiencia en torneos importantes.

Son Heung-min sigue siendo el nombre más fuerte, pero no está solo. Hay una base sólida, con futbolistas que compiten en ligas europeas y que saben lo que implica este tipo de escenarios.

Eso sí, en los últimos amistosos no mostró su mejor versión. Perdió algunos partidos y dejó dudas. Aun así, es un rival que exige concentración total.

República Checa: un cierre que puede definir todo

El último partido del grupo será ante República Checa. Llegó desde el repechaje y lo hizo dejando en el camino a Dinamarca en una serie ajustada.

No es un equipo que deslumbre, pero suele ser ordenado y difícil de romper. Ese tipo de rivales, en un Mundial, suelen ser más peligrosos de lo que parecen.

Además, dependiendo de cómo lleguen ambos equipos, ese partido puede terminar siendo clave para definir posiciones.

Lo que necesita México

Más allá de los nombres, el objetivo está bastante claro. México quiere terminar primero en el grupo para mantenerse en casa el mayor tiempo posible.

Javier Aguirre, quien finalizará su ciclo post Mundial y luego asumirá Rafael Marquéz en el mando, lo sabe. No es su primera experiencia en un Mundial y conoce lo que implica este tipo de torneos. Pero también es cierto que nunca logró superar cierta barrera.

Esta vez el contexto es distinto. Jugar en casa, con el apoyo de la gente, puede ser una ventaja importante. Aunque también puede convertirse en presión si los resultados no acompañan. El grupo es accesible. Pero eso, en un Mundial, nunca garantiza nada.