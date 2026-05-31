Ana Victoria Muñoz gana medalla de bronce en karate en Brasil

Ana Victoria Muñoz Saucedo volvió a demostrar su categoría internacional al conquistar la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano Senior y U-21 de Karate, celebrado este fin de semana en Brasil, donde enfrentó a las mejores exponentes del continente y logró abrirse paso hasta el podio en una de las divisiones más competitivas del certamen.

La destacada artemarcialista monclovense tuvo una actuación de alto nivel en la categoría de Combate Individual Femenil de -68 kilogramos. Con determinación, técnica y una gran lectura táctica sobre el tatami, Ana Victoria libró intensos combates para mantenerse en la pelea por las preseas y finalmente adjudicarse el tercer lugar tras imponerse a la representante de Chile en un electrizante duelo de la ronda final, quedando solamente detrás de las competidoras de Brasil y Ecuador.

La presea obtenida en territorio brasileño representa un nuevo capítulo exitoso dentro de la brillante trayectoria internacional de la monclovense, quien continúa consolidándose como una de las principales cartas fuertes del karate mexicano.

No es la primera vez que Muñoz Saucedo hace sonar el nombre de México en un escenario panamericano. Apenas en agosto del año pasado conquistó también la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025, dentro de la misma división de -68 kilogramos, ratificando su lugar entre la élite del karate femenil del continente.

El éxito para Monclova no terminó ahí. Marcelo Garza Vizcaíno también tuvo una sobresaliente participación al colgarse la medalla de plata en la modalidad de Kata por Equipos, aportando al medallero de la delegación mexicana y confirmando el gran momento que atraviesan los exponentes monclovenses en las competencias internacionales.